Oggi Gubbio-Carrarese, Torrente: "Vogliamo continuare a vincere davanti al nostro pubblico"

A due giorni dal pareggio tutto cuore e orgoglio di Teramo, il Gubbio torna in campo oggi pomeriggio (fischio d'inizio ore 18:30) al "Barbetti" contro la Carrarese nel turno infrasettimanale. Le due formazioni si trovano in zona playoff, entrambe a quota quattordici punti. La Carrarese arriva all'appuntamento di Gubbio dopo aver vinto di misura sabato contro la Pistoiese in casa, per questo Torrente non si fida: "La Carrarese è una squadra forte. Ci aspetta un'altra partita difficile, contro una squadra in salute che viene da due risultati utili". Ma davanti al proprio pubblico, il Gubbio non ha intenzione di fermarsi: "Noi, però, vogliamo fare bene e soprattutto vogliamo continuare a vincere davanti al nostro pubblico. Ci vorrà il miglior Gubbio". Le fatiche sul sintetico di Teramo, campo anomalo per la categoria, porterà forse a qualche cambiamento negli undici titolari scelti dal mister dei rossoblù: "Il sintetico ha arrecato qualche problema e qualcuno potrebbe rimanere fuori. La squadra a Teramo, anche sotto di un uomo, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. Sono ragazzi che danno sempre tutto. Farò giocare sicuramente quelli che stanno meglio".