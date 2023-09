Calciomercato serie C, anche Stefano Negro torna al Perugia

Serie C

Serie C Girone B

Una sorpresa ha contrassegnato il pomeriggio di Pian Di Massiano, quando l'allenamento del Perugia era ancora in corso.

Dal cancello degli spogliatoi è sbucato un giocatore che ha lasciato bei ricordi: si tratta del difensore Stefano Negro, che ha assistito al lavoro dei suoi compagni.

La società ha scelto di puntare nuovamente su di lui sia per completare il reparto dei centrali sia per aiutare nella crescita alcuni giovani interpreti nel ruolo, come Morichelli.

Manca ancora l'ufficialità, ma la presenza del giocatore, come testimonia la foto, è un chiaro segnale: Negro, rimasto svincolato dopo il fallimento del Pordenone, tornerà in biancorosso a titolo definitivo e alla società non costerà neanche un euro.