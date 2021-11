Serie B in sosta, ma il Perugia non riposa: c'è l'amichevole con l'Empoli

Il campionato di Serie B è in sosta per gli impegni delle nazionali ma il Perugia non riposa. Sabato prossimo infatti (13 novembre, ore 15) è stata programmata un'amichevole sul campo dell'Empoli (in pausa ovviamente anche la Serie A). "Info biglietti sull’evento - spiega il club biancorosso in una nota - verranno comunicate successivamente".

Per il Grifo un test importante contro una delle sorprese del massimo campionato (i toscani sono a metà classifica con 16 punti). Il tecnico biancorosso Massimiliano Alvini, dopo la batosta di Como, in questi giorni continuerà intanto a lavorare per migliorare da una parte la fase offensiva e al tempo stesso ritrovare la compattezza difensiva smarrita sabato scorso al 'Sinigaglia' (importante potrà in questo senso rivelarsi il rientro di Angella, out nella trasferta lombarda).