Calcio a 5 femminile, per Elisa Narcisi dopo la A1 c'è la gioia della nazionale: "Merito della mia squadra, una famiglia"

Una stagione del genere probabilmente non l'avrebbe immaginata nemmeno se l'avesse sognata, ma la realtà alla fine si è rivelata piuttosto chiara: promozione in serie A1 con l'Atletico Foligno (squadra in cui milita dal 2018 e della quale indossa con orgoglio la fascia di capitano), ma soprattutto la convocazione in nazionale. Tra le azzurre che disputerann la Futsal Week, in programma dal 13 al 18 giugno a Porec (Croazia), ci sarà anche Elisa Narcisi, che vede giustamente premiare il suo impegno, la sua umiltà e la sua passione per uno sport che ha sempre rapprentato tra le sue principali ragioni di vita.

Del resto lo score parla chiaro: 19 reti complessive tra Campionato, Coppa Italia, playoff e Futsal Finals non potevano lasciare insensibile il commissario tecnico Francesca Salvatore, che ha inclusa la giocatrice di Spello nella lista per quello che rappresenterà l'ultimo impegno stagionale prima delle meritate vacanze.

Pochi giorni prima della partenza per il raduno Elisa si è confessata in esclusiva al nostro giornale analizzando a trecentosessanta gradi un'annata che molto difficilmente dimenticherà.

Elisa, per te si è chiusa una stagione memorabile. A mente fredda quali possono essere le tue sensazioni?

Diciamo che è ancora difficile tenere la mente fredda. Sto provando delle emozioni veramente grandi ed è come se non realizzassi quello che abbiamo fatto perchè un traguardo così costa tanta fatica, tanti sacrifici, dedizione e lacrime. Sicuramente abbiamo ottenuto ciò che volevamo perchè a livello regionale non è cosa da poco. Nei prossimi giorni inizierò a razionalizzare e già so che la società già sta lavorando per il prossimo anno

Qual'è stata la chiave del vostro successo?

Siamo un gruppo nel vero senso della parola. La chiave è riposta semplicente sul fatto che non si va mai da nessuna parte da soli. Ci siamo strette sempre di più dopo la sconfitta in campionato con il Napoli rendendoci conto dei nostri errori, abbiamo cercato in qualche modo di migliorare e ci siamo riuscite

Hai realizzato tanti gol, un bottino invidiabile. Ti aspettavi questo exploit?

Non avrei mai pensato di arrivare a tanto soprattutto perchè non siamo solite fare programmi. La nostra filosofia è quella del passo dopo passo: partita dopo partita, miglioramento dopo miglioramento siamo arrivate fino a qui. Il segreto? Molto semplicemente è divertirsi

La nazionale non poteva non bussare alle porte. Ti chiedo quanta soddisfazione c'è e se ti attendevi questa chiamata

Non me l'aspettavo assolutamente in quanto militavo in un campionato di A2 e non di massima serie. Nel momento in cui ho appreso la notizia mi è preso un mezzo infarto. E' un'esperienza che non vedo l'ora di vivere

Per te dunque questa Futsal Week sarà una bella vetrina. Qual'è il tuo obbiettivo personale in merito?

Di crescere ulteriormente giocando con grandissime giocatrici e di migliorare

Questo traguardo è un successo per tutta la tua società. La presidente Piorico ha detto testualmente che è orgogliosa di te e che farà un grande tifo...

La nostra squadra è veramente una famiglia, siamo cresciuti insieme tenendoci per mano anno dopo anno. C'è un rapporto meraviglioso grazie alle mie compagne, alla società e al mister. Questo non smetterò mai di dirlo poichè si tratta di un complesso e porterò tutti con me in Croazia

Tra qualche mese ti aspetterà l'avventura in A1. Come l'affronterai?

Le difficoltà? Sono felice che ci siano. Mi aspetto una grandissima crescita di squadra perchè se ci sono dei problemi vanno superati e se ci riesci cresci. E' un gradino che bisogna necessariamente salire.