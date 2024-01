Calcio, il Perugia si sente più solo: è morto Mimmo Pucciarini

Per il Perugia Calcio, in particolar modo la sua tifoseria, il 2024 non è iniziato sotto i migliori auspici. E' giunta oggi la notizia della scomparsa di Domenico Pucciarini, meglio conosciuto come "Mimmo", storico capo ultras della curva nord e fondatore, nel 1978, del gruppo "Armata Rossa".

Mimmo, scomparso all'età di 69 anni, si è definitivamente arreso alla malattia che da tempo lo debilitava. Che le sue condizioni si erano aggravate lo si era già capito a fine novembre, quando il club biancorosso, in particolare nella persona del presidente Massimiliano Santopadre, si era stretta intorno a lui sperando in un'evoluzione positiva della situazione, ma così non è stato.

Pucciarini era dunque una figura storica del tifo perugino, che molto ha fatto per questo movimento e che godeva del rispetto delle altre tifoserie, anche quelle rivali. Inoltre è riuscito a lasciare una profonda impronta nel rapporto con società e giocatori, verso i quali mai mancavano parole di incoraggiamento nei momenti più difficili.

Il 7 gennaio il pallone ricomincerà a rotolare e spetterà dunque alla squadra onorarne al meglio la memoria tentando in tutte le maniere possibile di conseguire contro la Lucchese una vittoria importante e convincente, ma soprattutto onorando i colori biancorossi. Proprio come Mimmo avrebbe voluto.