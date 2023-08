Calciomercato, il Perugia ufficializza anche Morichelli

Serie C

Serie C Girone B

Due in uno. Dopo l'ufficializzazione di Torrasi arriva anche quella di Raul Morichelli (2002), che entra dunque a far parte a tutti gli effetti della rosa del Perugia. Il difensore, che giunge in biancorosso a titolo definitivo, rimpolpa la batteria di centrali difensivi che, dopo la partenza di Curado, aveva la coperta un po' corta.

Morichelli era già stato protagonista di una prima apparizione qualche giorno fa in occasione dell'amichevole del "Comunale Degli Ornari" contro la Pontevecchio e successivamente ha svolto già tre allenamenti con la squadra. Alcune comprensibili difficoltà burocratiche avevano fatto slittare firma e ufficialità, avvenuta dunque nella giornata odierna.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Paok FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Morichelli.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Marino (Roma) il 25 luglio 2002, dal 2015 fa parte delle giovanili giallorosse arrivando fino in Primavera (37 presenze) e guadagnandosi una convocazione in prima squadra in Europa League nella stagione 20/21 sotto la guida di Paulo Fonseca. La scorsa stagione al Paok FC.

Benvenuto in biancorosso Raul!".