Monaco alla vigilia della sfida con il Gavorrano: "Sarà una partita importantissima"

Dopo il rocambolesco pareggio interno con il Cascina, che comunque è valso il primo punto in classifica per i falchetti, il Foligno tonerà in campo domani nella delicata trasferta contro il Gavorrano. Alla vigilia del match, mister Monacoha fatto il punto della situazione in avvicinamento alla sfida: "Sarà una partita importantissima.In settimana abbiamo avuto delle defezioni però hanno recuperato sia Peluso che Belli. Hanno saltato un paio di allenamenti ma sono a disposizione,. Sono rientrati e si sono allenati sul gruppo. Oggi hanno fatto la rifinitura e stanno bene. Fossa e Antonini sono andati via, siamo un pochino corti, ma con la società abbiamo parlato e stiamo vedendo di fare degli accorgimenti per fare movimenti in entrata perché qualcosa ancora manca". Sulla sfida di domani, Moaco sottolinea: "Andiamo ad affrontare una partita contro una squadra forte ed esperta, ci siamo preparati abbastanza bene, c'è anche un pò di rabbia per quanto successo la settimana scorsa, avevamo fatto una grande prestazione fino a venti minuti dalla fine sfiorando il terzo gol, però sappiamo tutti come è andata, c'è rabbia. Il Gavorrano è squadra che ha fra le fila giocatori importanti per la categoria, ma al di là dell'avversario noi dobbiamo fare la prestazione e cercare di fare qualche punto, Se andiamo ad analizzare gli ultimi venti minuti contro il Cascina abbiamo fatto cose che non si andrebbero fatte. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Non penso che cambierò sistema di gioco".

Sul mercato, Monaco conclude: "Con il nuovo direttore sportivo abbiamo detto che questa squadra ha bisogno di qualche correttivo su tutti e tre i reparti. Adesso noi dobbiamo sbagliare il meno possibile".