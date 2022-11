Calcio serie B, Modena-Perugia: la diretta della partita

Grifo se ci sei batti un colpo. La sfida di Modena è di fatto un'ultima chiamata: la formazione gialloblù conta sei punti in più rispetto ai biancorossi, che dunque non potranno più permettersi di allentare il passo e dovranno cercare di fare risultato con tutte le proprie forze. Una mancata vittoria potrebbe suonare quasi come una condanna e servirà decisione, determinazione e quella cattiveria agonistica che soltanto raramente in questo campionato si è vista. I canarini dal canto loro non potranno permettersi passi falsi: anche per essi l'annata non è iniziata bene complice il duro impatto con la categoria e saranno poco avvezzi agli sconti. Non ci sarà tra le fila degli ospiti Gregorio Luperini, che non ha recuperato dai problemi alla schiena (oltre che Jacopo Furlan e Ryder Matos, infortunati di lungo corso), mentre gli emiliani avranno regolarmente a disposizione quel Diego Falcinelli che per 90' dovrà mettere una pietra sopra il suo passato. Chi si ferma dunque rischia seriamente di essere perduto e non si prevede una bella partita: noi di Perugia Today la seguiremo in diretta a partire dalle 14.