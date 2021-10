Mister Monaco alla vigilia della gara con il Tiferno: "Mi aspetto una prestazione importante"

Due punti in sei giornate per il Foligno e ora una gara importante per provare a invertire la rotta. Mister Monaco alla vigilia della gara con il Tiferno ha affermato che la squadra ha tutte le potenzialità per portare a casa il risultato e che si aspetta una prestazione importante. Davanti, la migliore delle formazioni umbre in questo avvio nel girone E di Serie D. Un derby che vorrà dire molto nel prosieguo del campionato: "Mi aspetto una partita importante contro un'ottima squadra - ha affermato Monaco in conferenza - cercando di portare a casa il risultato. Nelle sei partite sotto l'aspetto caratteriale e della determinazione abbiamo sbagliato solo la partita contro il Rieti. Vuol dire che le motivazioni le abbiamo sempre gettate in campo. Stiamo cercando di trovare una quadratura, e si può giocare anche con il 3-5-2. Dobbiamo solo migliorare nella concentrazione e nella cattiveria da utilizzare in alcuni momenti". Già incontrata in Coppa Italia, Monaco ha parlato anche del prossimo avversario: "Tiferno è una compagine con giocatori d'esperienza come Calderini in attacco e Benedetti in mezzo al campo. Comunque sia, sono convinto che abbiamo tutte le potenzialità per cambiare rotta. Dipende solo da noi".