Mister Marmorini alla vigilia di Foligno - Pro Livorno: "Siamo consapevoli dell'importanza della partita"

Dopo il pareggio di Poggibonsi nella prima gara del nuovo corso Marmorini, il Foligno torna in campo oggi ricevendo al "Blasone" la Pro Livorno. Mister Marmorini alla vigilia ha sottolineato l'importanza della partita, dichiarando di voler puntare alla vittoria che in casa ancora non è arrivata in campionato: "Siamo consapevoli di tutte le difficoltà e dell'importanza che può rappresentare questa partita. Praticamente è uno scontro diretto e scendiamo in campo contro una squadra che nell'ultimo turno ha vinto 5-0 in casa. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di porre rimedio ai problemi riscontrati nell'ultima trasferta, per questo ci aspettiamo delle risposte. Puntiamo a portare a casa dei punti che servono sia per muovere la classifica che per lavorare meglio. Ora è il momento di continuare a lavorare con fiducia e serenità". Marmorini ha parlato anche della Pro Livorno, prossimo avversario di giornata: "Andiamo ad affrontare una squadra che è arrivata settima l'anno scorso, passando gran parte del calendario tra le prime tre. Quest'anno si è rinforzata con giocatori di categoria per questo si erano create delle aspettative alte intorno alla formazione. Troveremo una squadra, quindi, arrabbiata e di qualità, ma noi siamo altrettanto affamati di punti e non abbiamo mai vinto in casa. Per questo puntiamo alla massima posta in palio, sempre tenendo presente che sarà una partita difficile".