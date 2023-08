Calciomercato, il Perugia vicino al primo colpo: dal Napoli in arrivo Francesco Mezzoni

Il Perugia sta per battere il primo colpo. Dopo diverse uscite, ultima in ordine di tempo quella di Tiago Casasola, che ha scelto la Ternana dopo aver fatto capire di voler tornare in Argentina, si avvicina la prima entrata di un certo spessore in vista del probabile campionato di serie C da affrontare.

Sarebbe stata conclusa nella tarda serata di ieri - riporta il sito alfredopedulla.com - la trattativa che porterebbe in biancorosso Francesco Mezzoni (2000), professione esterno. Il giocatore è in procinto di approdare dal Napoli con la formula del prestito tant'è che presto potrebbe fare la conoscenza dei nuovi compagni nel ritiro di Pieve Di Santo Stefano.

Caratteristiche tecniche e carriera

Mezzoni è un'esterno destro e si addice perfettamente al 4-3-3 disegnato da Francesco Baldini. Dopo un inizio nelle primavere di Carpi e Napoli tra il 2016 ed il 2018 il probabile neo biancorosso totalizza 99 presenze in serie C con le maglie di Carrarese, Pontedera, Feralpi Salò, Pro Vercelli, Pistoiese ed Ancona (sua ultima squadra, 35 le presenze). Le reti messe a segno invece sono in totale 2 (con Carrarese e Pistoiese).