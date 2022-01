Mercato Gubbio: è Tazzer l'erede di Oukhadda

Si aspettava il volto nuovo che avrebbe preso in eredità il testimone di Shady Oukhadda, e il nome è uscito. Il Gubbio, il giorno dopo la cessione del terzino al Modena, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Massimo Tazzer dal Monopoli. Tazzer, dunque, andrà a rinforzare i ranghi difensivi della squadra allenata da mister Torrente.

Nato e cresciuto calcisticamente a Genova, il difensore classe '99 ha vestito le maglie di Ponsacco (38 presenze) e Monopoli (61 gare giocate di cui undici quest'anno) prima di avventurarsi al Gubbio. Questa la nota ufficiale uscita sui canali social della società eugubina: "L'As Gubbio 1910 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il cartellino del giocatore Massimo Tazzer dal Monopoli. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Il giocatore, classe '99, è un terzino destro che in questa stagione ha già collezionato 11 presenze nel girone C di Serie C e due in Coppa Italia".