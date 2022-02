Mercato dilettanti: il Bastia si rinforza con un portiere e un difensore

Continua a muoversi il calciomercato nei vari campionati dilettantistici. Negli ultimi giorni, sono ben due le operazioni di livello fatte dal Bastia. David Ricci, direttore sportivo dei biancorossi, ha rinforzato l'organico con l'ingaggio di un portiere e un difensore.

Tra i pali ci sarà Leonardo Bazzucchi, classe '97 giunto dal Gualdo Casacastalda, che affiancherà Andrea Alunni. A rinforzare il pacchetto arretrato del Bastia, poi, è arrivato l'ex Voluntas Spoleto Simone Rea, nella prima parte della stagione calciatore del Progresso in Serie D. L'operazione è stata conclusa dal ds dopo la partenza di Mark Kwarteng, che ha lasciato il Bastia per accasarsi in Svezia al Grebbestads. Rea sarà subito a disposizione per il prossimo impegno dei biancorossi contro l'Ellera.