Calciomercato serie B, Melchiorri lascia il Perugia: è ufficialmente dell'Ancona

Ancora non è stata pubblicata la lista dei convocati, ma è certo che, oltre a Struna, infortunato ma che vede l'uscita dal tunnel, non ci sarà, per diversi motivi, anche Federico Melchiorri. Dopo tre anni e mezzo, in cui ha messo assieme 114 presenze tra campionato e Coppa Italia con 25 gol all'attivo, insieme a tanta professionalità e attaccamento alla maglia, il Cigno di Treia passa dal biancorosso del Perugia a quello dell'Ancona. Dopo un corteggiamento durato diverse settimane, anche a causa delle resistenze dell'attaccante a scendere di categoria, il club dorico è riuscito ad inserirlo nel proprio organico; proprio pochi minuti fa è giunta l'ufficialità sul proprio sito ufficiale:

"L’US Ancona rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dall’ A.C. Perugia Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Melchiorri. Con l’attaccante è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".

CACCIA AL SOSTITUTO - L'uscita di Melchiorri dal parco attaccanti dei Grifoni fa il paio di quella di Strizzolo e da qui nasce la necessità di prendere un altro giocatore nel ruolo. Il candidato principale è Sebastiano Esposito (2002), di proprietà dell'Inter è che ha disputato la prima parte di stagione con l'Anderlecht, squadra belga con cui però ha trovato poco spazio. Nella serata di ieri si era parlato di accordo raggiunto con il Bari, che sarebbe disposto a pagare l'intero ingaggio del giocatore; malgrado questo nulla è ancora deciso in quanto il reparto avanzato dei Galletti attualmente è affollatissimo (c'è infatti gente del calibro di Cheddira, Antenucci, Ceter, Scheidler) e per lo stesso Esposito le prospettive di impiego potrebbero non essere conformi alle sue aspettative. Questo potrebbe indurlo a delle riflessioni molto approfondite. Non resta che attendere...