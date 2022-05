Calcio serie B, i playoff si avvicinano e Matos resta a forte rischio

Il Perugia si avvicina ai playoff con la spina Ryder Matos. L'attaccante brasiliano, ritenuto fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Alvini, si è allenato questa mattina in un Curi blindato con un tutore, ma le indiscrezioni che filtrano non sembrano lasciare presagire nulla di buono. In più la distanza temporale dal match di Brescia che inizia a farsi davvero corta potrebbe non agevolare il recupero pieno ed ecco dunque che il rischio forfait resta elevato.

UN SISTEMA DIVERSO - L'infortunio di Matos potrebbe indurre il tecnico a modificare parzialmente il sistema di gioco, proponendo un 3-5-1-1 in grado di contrastare efficacemente il 4-3-1-2 del Brescia. Come già illustrato precedentemente D'Urso giocherebbe alle spalle di un'unica punta, vale a dire uno tra De Luca ed Olivieri. Attenzione però a Santoro, che potrebbe sia essere impiegato come trequartista che come mezzala al posto di Kouan. Il resto della formazione è ancora tutto da definire e dipenderà come sempre dalle condizioni dei singoli giocatori.

LE INCERTEZZE RESTANO - Alvini questa mattina ha ritrovato Andrea Ghion, che si è allenato regolarmente, ma sussistono ancora dei dubbi circa la disponibilità di Aleandro Rosi, Cristian Dell'Orco, Marcos Curado e Francesco Lisi. Chiaro che sarà una sorta di corsa contro il tempo, ma a non tramontare e la speranza di averli a disposizione.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI - Anche per domani mattina è prevista una seduta a porte chiuse intorno alle ore 11, mentre venerdì la rifinitura, programmata per il medesimo orario, sarà accessibile al pubblico. Nel pomeriggio infine la partenza per la città lombarda.