Marmorini sul pareggio contro la Pianese: "Punto importante contro una big"

Dopo il pareggio contro la Pianese, queste le parole di mister Marmorini nella conferenza post gara: "Sono soddisfatto del risultato ottenuto contro una squadra importane e di qualità. C'è qualche recriminazione nell'occasione del secondo tempo dove potevamo passare in vantaggio, ma il punto è un risultato importante. Noi ci abbiamo messo tanto del nostro per creare situazioni pericolose e per giocarcela a viso aperto. Forse nel primo tempo siamo stati un pochino più lunghi, abbiamo fatto fatica a trovare le distanze, aspetto dove dobbiamo migliorare. Abbiamo subito nella prima frazione la qualità della Pianese, pur non patendo tante palle gol. Nella ripresa c'è stato un atteggiamento completamente diverso. Siamo stati vogliosi di giocarcela su tutte la palle e su tutti gli spazi. Nel secondo tempo potevamo chiedere anche qualcosa in più dal risultato. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e di avere la giusta reazione, prima volta in campionato che andavamo sotto nel risultato e rischiaravamo comunque di ribaltarla conto una squadra importante. Punto che ci fa ben sperare per il prosieguo perché abbiamo tanti margini di miglioramento. Abbiamo dato continuità nei risultati e nelle prestazioni, fatto bel passo in avanti nel credere i nei nostri mezzi, dobbiamo mantenere questa costanza e sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni in questo campionato".