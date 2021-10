A Mantignana un nuovo centro tecnico del Monza

Nasce l'affiliazione tra l'As Monza e il Mantignana Montemalbe. Dalla stagione 21\22, l'impianto umbro sarà Centro Tecnico del club lombardo.

"Il progetto affiliazioni -scrive il Monza in un comunicato-, partito nel 2019 per favorire la formazione e la preparazione tecnica dei giovani talenti nel territorio brianzolo, lombardo e nazionale si conferma in forte crescita nonostante la stagione complicata per il calcio dilettantistico italiano. L’US Mantignana Montemalbe con sede a Mantignana (PG), è la prima società coinvolta della regione Umbria, portando così il numero di regioni toccate a 11 ed il numero totale di società coinvolte a 45. La fusione ha permesso di intervenire da subito con importanti investimenti sul centro sportivo comunale di Mantignan (sede della società), che ad oggi è in grado di coinvolgere fino oltre 150 atleti. Grazie a questo accordo, calciatori, staff tecnico, dirigenti e famiglie del Mantignana Montemalbe vivranno un ricco programma di attività di condivisione tecnica ed esperenziali, insieme allo staff AC Monza mediante incontri riservati, che si svolgeranno sia a distanza che in presenza, presso il loro centro sportivo e nelle sedi di Monzello e U-Power Stadium. L’AC Monza ci tiene ad esprimere una grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, volto a creare una sinergia tra settori giovanili."

Parole di soddisfazione emerse anche dalla nota del Mantignana: "Per noi è una grande soddisfazione e speriamo di crescere insieme a loro. È un progetto che avremmo voluto comunque sviluppare nel corso del primo anno di vita della società. L’occasione si è presentata prima e l’abbiamo colta al volo".