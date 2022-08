Calciomercato serie B, c'è l'ufficialità: Luperini è del Perugia

Quella di oggi si profila una giornata dai fuochi d'artificio per il mercato del Perugia. Dopo aver messo le basi per portare in biancorosso l'attaccante Strizzolo (attese novità già in serata) è ufficiale l'ingaggio del centrocampista Gregorio Luperini (1994), che dopo aver svolto questa mattina le visite mediche ha posto la firma sul contratto che lo legherà alla società biancorossa per i prossimi tre anni. La formula di trasferimento dal Palermo è quella dunque del titolo definitivo.

Il nuovo acquisto avrà la prima presa di contatto con la sua nuova realtà questo pomeriggio: alle ore 17:30 è previsto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni (a porte chiuse) e la mezzala pisana ne prenderà parte.

Questo il comunicato ufficiale del club biancorosso:

"AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Gregorio Luperini dalla società Palermo FC. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato il 10 febbraio 1994 a Pisa ha indossato le maglie di Pistoiese (con la quale ha realizzato 17 reti), Pontedera, Trapani (32 presenze in B e 5 reti), Pro Vercelli e Cremonese. Nelle ultime due stagioni al Palermo dove ha totalizzato 77 presenze e 13 reti raggiungendo la Serie B.

Benvenuto in biancorosso Gregorio!".

LA CARRIERA - I suoi inizi risalgono al 2011 con il settore giovanile della Sampdoria e nel 2013 si registra la prima esperienza in ambito professionistico a due passi da casa, precisamente a Pontedera (Prima Divisione). Nel 2015 c'è l'esordio in B a Vercelli, esperienza breve perchè già in gennaio fa ritorno al Pontedera. Poi tre anni alla Pistoiese in C (nell'ultimo, il 2018/19, realizza 10 gol in 36 partite) che gli valgono il passaggio in B al Trapani di Castori. Qui realizza alla penultima giornata il gol che consente alla sua squadra di espugnare il Curi e che contribuisce alla retrocessione dei Grifoni. Infine i due anni di Palermo, l'ultimo memorabile con la promozione in B ai playoff.