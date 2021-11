LIVE Serie B, Spal-Perugia: segui in diretta la sfida del 'Mazza'

A quattro giorni dalla sconfitta incassata al Curi contro la Reggina nel turno infrasettimanale il Perugia andrà a caccia oggi (lunedì primo novembre, ore 15) sul campo della Spal nell'11ª giornata di Serie B.

LE ULTIME - A Massimiliano Alvini (che è ancora in zona playoff) mancheranno gli infortunati Carretta (lesione del muscolo retto femorale destro e almeno un mese di stop) e Dell'Orco (che non è al top e non verrà rischiato. Sull'altro fronte qualche problema anche per il tecnico spagnolo Josep Clotet, che dovrà rinunciare allo squalificato Viviani e forse a Dickmann e Latte Lath, usciti anzitempo ad Ascoli. Chance per Peda e Crociata mentre davanti è ballottaggio tra Seck e l'ex grifone Melchiorri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

