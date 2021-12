LIVE Serie B, Perugia-Ternana: segui in diretta il derby del Curi

Sta per scadere il conto alla rovescia per il derby dell'Umbria in programma oggi (domenica 19 dicembre, ore 16.15) al Curi, dove il Perugia di Massimiliano Alvini ospiterà la Ternana di Cristiano Lucarelli nel match valido per la 18ª giornata di Serie B.

Aggiorna la diretta

Perugia-Ternana (domenica 19 dicembre, ore 16.15)

PERUGIA-TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

"Una sfida speciale e sono fortunato a poterla vivere con il Grifo - ha detto il tecnico biancorosso alla vigilia -. Rispetto per un avversaria forte, ma noi metteremo in campo i nostri principi e faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi e alla società".