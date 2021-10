LIVE Serie B, Perugia-Brescia: segui in diretta la sfida del Curi

Sfida di cartello allo stadio 'Curi' dove oggi (sabato 16 ottobre, ore 16.15) il Perugia ospita il Brescia in uno dei match dell'8ª giornata della Serie B (su questa pagina il 'live' della sfida), che torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Caccia alla prima vittoria casalinga in campionato per il Grifo di Massimiliano Alvini, che nel turno precedente ha pareggiato sul campo del Benevento; andranno invece in cerca di riscatto le 'Rondinelle' di Pippo Inzaghi, terze in classifica ma reduci dal ko casalingo incassato contro il Como.

Perugia-Brescia 1-0 (ore 16.15, stadio 'Curi')

SECONDO TEMPO:

10' - Ora insiste il Brescia: Palacio crossa morbido per Moreo che calcia male col destro

9' - I lombardi provano a scuotersi: cross dalla destra di Jagiello ma palla troppo lunga per Moreo

5' - Un altro ammonito nel Brescia: giallo a Mateju per un duro intervento su Segre

4' - Insiste il Grifo: sinistro di Matos e parata di Joronen

3' - Perugia pericoloso: affondo di Lisi a sinistra e cross arretrato per Ghion che di prima col sinistro calcia a lato di poco

2' - Giallo per il bresciano Van de Looi per un fallo 'tattico' su Kouan

1' - Si riparte con una novità nel Brescia: dentro Tramoni al posto di Bisoli

FINE PRIMO TEMPO:

45' - Finisce senza recupero il primo tempo del Curi: si va all'intervallo con il Grifo avanti 1-0 grazie al rigore trasformato al 25' da De Luca

44' - Seconda ammonizione del match, ancora ai danni del Perugia: giallo a Falzerano per gioco falloso

42' - Occasione Perugia: affondo di Lisi sulla sinistra, ma sul cross basso del terzino non c'è alcun grifone ad attaccare il secondo palo

40' - Ancora Brescia in avanti: punizione dalla sinistra calciata da Pajac, ma sul cross del terzino la palla sfila direttamente sul fondo

38' - Tentativo del Brescia: cross dell'ex grifone Pajac dalla sinistra ma sulla palla si avventa in tuffo Chichizola, travolto poi da Moreo. Si riparte con una punizione peril Perugia

35' - Il Brescia, sotto di un gol, deve scoprirsi e il Perugia prova ad approfittarne: buona combinazione tra Falzerano e Kouan ma l'ex grifone Pajac chiude in angolo. Sul corner se la cava poi la difesa lombarda

30' - Il Brescia prova a reagire: bello il 'filtrante' di Moreo per PAlacio che si allunga però il pallone e regala la rimessa dal fondo al Perugia

25' - GOL del PERUGIA: sul dischetto va De Luca che spiazza il finlandese Joronen e porta in vantaggio il Grifo con il suo secondo gol in campionato

23' - RIGORE per il Perugia per un tocco di mano in area di Bisoli

23' pt CALCIO DI RIGORE!



Fallo di mano in are del #Brescia! Guida non ha dubbi!#PERBRE@Lega_B — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) October 16, 2021

20' - Gara equilibrata, con il Perugia che tiene il pallone e il Brescia che chiude ogni spazio

17' - Ripartenza del Brescia con Jagiello che serve Bisoli, il cui passaggio di ritorno è però troppo lungo: palla sul fondo

15' - Occasione Perugia: punizione dalla trequarti calciata da Lisi, interviene Angella che calcia id prima intenzione senza però inquadrare la porta

13' - CI prova il Brescia, ma sul cross di Palacio è efficace l'uscita del portiere biancorosso Chichizola

8' - Angolo per il Perugia conquistato da Matos, ma sul corner la difesa ospite se la cava: palla respinta fuori dall'area

7' - In questa prima fase di match è il PErugia a fare la partita, con il Brescia che aspetta

5' - Lisi batte la punizione ma è troppo lungo il lancio per Angella: sfuma l'occasione per il Perugia

4' - Punizione dalla trequarti per il Grifo conquistata da Lisi

2' - Ammonito il grifone Matos per fallo su Chancellor

1' - Iniziata Perugia-Brescia al Curi

IL TABELLINO:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Lisi; Kouan; Matos, De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Vanbaleghem, Curado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea. All. Alvini

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bisoli (1' st Tramoni), Van de Looi, Bertagnoli; Jagiello; Palacio, Moreo. A disp.: Perilli, Linnèr, Papetti, Mangraviti, Huard, Cavion, Labojko, Ndoj, Spalek, Olzer, Bajic. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

NOTE: Ammoniti: Matos, Falzerano (P); Van de Looi, Mateju (B)

MARCATORI: 25' pt De Luca (P, rig.)

IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA:

Sabato (16/10) - Ascoli-Lecce (ore 14); Crotone-Pisa (ore 14); Vicenza-Reggina (ore 14); Pordenone-Ternana (ore 14); Cosenza-Frosinone (ore 16.15); Perugia-Brescia (ore 16.15); Como-Alessandria (ore 18.30).

Domenica (17/10) - Cremonese-Benevento (ore 14); Parma-Monza (ore 16.15); Cittadella-Spal (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 19, Cremonese 15, Brescia 14, Lecce 14, Ascoli 13, Benevento 12, Cittadella 12, Frosinone 10, Perugia 10, Reggina 10, Cosenza 10, Parma 9, Monza 9, Spal 8, Ternana 7, Como 6, Crotone 4, Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.