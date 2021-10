LIVE Serie B, Perugia-Brescia: segui in diretta la sfida del Curi

Sfida di cartello allo stadio 'Curi' dove oggi (sabato 16 ottobre, ore 16.15) il Perugia ospita il Brescia in uno dei match dell'8ª giornata della Serie B (su questa pagina il 'live' della sfida), che torna in campo dopo la sosta per le nazionali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Caccia alla prima vittoria casalinga in campionato per il Grifo di Massimiliano Alvini, che nel turno precedente ha pareggiato sul campo del Benevento guidato dal grande ex Fabio Caserta. Andranno invece in cerca di riscatto le 'Rondinell' di Pippo Inzaghi, terze in classifica ma reduci dal ko casalingo incassato contro il Como.

Perugia-Brescia (ore 16.15, stadio 'Curi')

IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA:

Sabato (16/10) - Ascoli-Lecce (ore 14); Crotone-Pisa (ore 14); Vicenza-Reggina (ore 14); Pordenone-Ternana (ore 14); Cosenza-Frosinone (ore 16.15); Perugia-Brescia (ore 16.15); Como-Alessandria (ore 18.30).

Domenica (17/10) - Cremonese-Benevento (ore 14); Parma-Monza (ore 16.15); Cittadella-Spal (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 19, Cremonese 15, Brescia 14, Lecce 14, Ascoli 13, Benevento 12, Cittadella 12, Frosinone 10, Perugia 10, Reggina 10, Cosenza 10, Parma 9, Monza 9, Spal 8, Ternana 7, Como 6, Crotone 4, Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.