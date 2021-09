LIVE Serie B, Perugia-Alessandria: segui in diretta la sfida del Curi

La festa per il 3-0 rifilato a domicilio all Cremonese nel turno infrasettimanale è già alle spalle per il Perugia che oggi (domenica 26 settembre, ore 14 con diretta testuale su questa pagina) ospita al Curi l'Alessandria, ancora fermo a zero punti. "Una sfida difficile e importante" l'ha definita alla vigilia il tecnico biancorosso Massimiliano Alvini, che va a caccia insieme ai suoi grifoni della prima vittoria in campionato tra le mura amiche.

Aggiorna la diretta

Perugia-Alessandria 1-1 (ore 14)

SECONDO TEMPO:

41' - Ultimo cambio nell'Alessandria: dentro Kolaj al posto di Palombi

38' - Ammonito Palombi dell'Alessandria per proteste

36' - Un altro ammonito per il Perugia: giallo a Burrai che con un fallo ha interrotto la ripartenza dell'Alessandria

35' - Occasione Grifo: sinistro dal limite di Falzerano respinto da Pisseri

31' - Ammonito Curado

27' - Quarto cambio nel Perugia e doppia sostituzione anche nell'Alessandria: Matos prende il posto di Carretta nel Grifo, Benedetti e Celesia quello di Prestia e Lunetta tra i 'grigi'

26' - Perugia vicino al gol: destro di Segre con la palla che sfiora il palo

25' - Occasione Alessandria, ma è decisivo l'intervento in uscita di Chichizola

21' - Ci prova ancora il Grifo: Lisi innesca Carretta, ma la conclusione dell'attaccante non impensierisce Pisseri

20' - Due sostituzioni nel Perugia, con Alvini che ridisegna la mediana: dentro Segre e Burrai al posto di Ghion e Vanbaleghem

17' - Velleitario tentativo dalla distanza del 'grigio' Casarini: palla alta fuori dallo specchio

15' - Doppio cambio nell'Alessandria: dentro Chiarello e Palazzi al posto di Milanese e Ba

12' - Spinge il Grifo: buon impatto sul match di Gyabuaa, che cerca però invano di servire in area l'accorrente Carretta

10' - Insiste il Perugia con Gyabuaa, atterrato da Ba: punizione dalla sinistra per il Grifo battuta da Lisi, ma Pisseri respinge con i pugni

7' - Ancora Perugia pericoloso: sinistro al volo di Carretta (lanciato da Lisi) e parata di Pisseri, che si rifugia in corner

5' - Prima ammonizione per l'Alessandria: giallo a Prestia per un fallo su Carretta a metà campo

4' - Prova a reagire l'Alessandria: Milanese affonda a destra ma Curado non si fa superare e chiude in corner

3' - Occasione Grifo: cross dalla sinistra di Gyabuaa e colpo di testa di De Luca, che sovrasta Lunetta ma non riesce a indirizzare la palla verso la porta

1' - Inizia la ripresa con un cambio nel Perugia: dentro Gyabuaa al posto dell'ammonito Kouan

FINE PRIMO TEMPO:

46' - Duplice fischio dell'arbitro che manda Perugia e Alessandria al riposo sul risultato di 1-1: al gol del biancorosso De Luca (14') ha risposto Prestia (17')

45' - Un minuto di recupero concesso da Marini di Roma 1

44' - Prova a chiudere il primo tempo in attacco il Grifo: cross di Lisi e deviazione di Lunetta che consente così al suo portiere di intervenire

42' - Pericolosa l'Alessandria che manda al tiro Palombi, che trrova però la deviazione in corner di Rosi

38' - Occasione Perugia: sinistro di Carretta e palla sull'esterno della rete

34' - Pochi gli spazi concessi dall'Alessandria: ci prova allora Lisi dal limite per il Grifo, ma il destro dell'esterno è murato

28' - Seconda ammonizione del match, ancora a carico del Perugia: giallo a Kouan per un'entrata in ritardo su Parodi

26' - Ci prova l'Alessandria: lancio per Palombi che scatta e poi calcia alto da buona posizione: l'arbitro segnala un fuorigioco, si riparte con la palla al Perugia

23' - Gara combattuta, con il Grifo che prova a fare la partita contro un'avversaria chiusa e pronta a ripartire

17' - GOL dell'ALESSANDRIA: a segno Prestia. Pari quasi immediato da parte dei grifi: angolo calciato da Lunetta e il difensore scappa dalla marcatura di Rosi per insaccare di testa in tuffo

14' - GOL del PERUGIA: a segno De Luca. Sul lancio di Falzerano è corto il retropassaggio di Di Gennaro con la testa e ne approfitta De Luca (ex grigio), che supera in corsa Pisseri e di destro segna il suo primo gol in maglia Perugia

14' pt GOOLLLLLLL!!!!!! DE LUCAAA!!! DE LUCAAAA!!



L'attaccante biancorosso approfitta di un retropassaggio corto della difesa ospite, dribla il portiere e da posizione defilata mette in porta!

Siamo in vantaggio!#PERALE 1-0#forzagrifo @Lega_B #SerieBKT #PerugiaAlessandria pic.twitter.com/ngZTy7N4AV — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) September 26, 2021

10' - Possesso palla del Grifo che per ora non riesce ad affondare

7' - Rischio per il Perugia e primo ammonito tra i grifoni: lancio per Corazza, Chichizola lo travolge in uscita fuori dall'area e l'arbitro lo punisce con un giallo tra le proteste dei 'grigi' che volevano il rosso

3' - Fasi di studio tra le due squadre

1' - Iniziata la sfida del Curi: a muovere il primo pallone l'Alessandria con il Grifo (in maglia rossa) che attacca verso la Curva Sud

LE SCELTE - Dopo le fatiche di Cremona, dove il Grifo ha giocato per più di un tempo in dieci uomini, Alvini è costretto a fare la conta con gli acciacchi dei suoi e cambia cinque titolari. Senza gli squalificati Dell'Orco e Zanandrea, inizia dalla panchina l'acciaccato Angella: a guidare la difesa c'è Sgarbi con Rosi (al rientro dalla squalifica) e Curado (capitano di giornata) ai suoi lati, mentre Falzerano si riprende il posto da Ferrarini a destra e in mediana c'è l'inedita coppia composta da Ghion (al debutto in biancorosso) e Vanbaleghem, con Carretta dentro al posto di Matos in attacco al fianco di De Luca. Sull'altro fronte indisponibili Bruccini, Bellodi e Mantovani per Moreno Longo, che si affida a un 3-4-1-2 speculare a quello del Grifo, con l'ex biancorosso Mustacchio a destra e Milanese a supporto delle due punte Corazza e Palombi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (3-4-1-2): ?Chichizola; Rosi, Curado, Sgarbi; Falzerano, Ghion (20' st Segre), Vanbaleghem (20' st Burrai), Lisi; Kouan (1' st Gyabuaa); Carretta (27' st Matos), De Luca. A disp.: Fulignati, Baldi, Righetti, Angella, Ferrarini, Santoro, Murgia, Murano. All. Massimiliano Alvini

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia (27' st Benedetti); Mustacchio, Casarini, Ba (15' st Palazzi), Lunetta (27' st Celesia); Milanese (15' st Chiarello); Corazza, Palombi (41' st Kolaj). A disp. Crisanto, Russo, Marconi, Arrighini, Orlando, Pierozzi, Ghiozzi. All. Moreno Longo

ARBITRO: Valerio Marini di Roma 1

NOTE: Ammoniti: Chichizola, Kouan, Curado, Burrai (P); Prestia, Palombi (A)

MARCATORI: 14' pt De Luca (P); 17' pt Prestia (A)