LIVE Serie B, Parma-Perugia: segui in diretta la sfida del 'Tardini'

Dopo la vittoria sul Vicenza e prima del derby con la Ternana il Perugia di Alvini sfida il Parmadi Iachini al Tardini (domenica 12 dicembre, ore 14) nel match valido per la 17ª giornata di Serie B.

Parma-Perugia (ore 14, stadio Tardini)

LE SCELTE - Out Coulibaly, Balogh, Camara, Dierckx, Mihaila e Valenti, nel Parma c'è subito posto per il nuovo arrivato Rispoli sulla fascia destra, mentre Vazquez viene schierato da Iachini come trequartista del 3-4-1-2 dietro a Inglese e Tutino. Nel Grifo invece fuori Angella, Santoro, Carretta, Ghion e Murgia: Alvini dà nuovamente fiducia a Kouan in mediana nel 3-5-2 con Falzerano e Lisi sulle fasce, mentre davanti c'è ancora Matos (frenato in settimana da un'influenza) a far coppia con De Luca.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Delprato; Vazquez; Inglese, Tutino. A disp.: Colombi, Iacoponi, Juric, Benedyczak, Zagaritis, Busi, Traoré, Bonny, Circati, Ankrah, Correia, Man. All. Giuseppe Iachini

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, De Luca. A disp.: Fulignati, Moro, Rosi, Zanandrea, Righetti, Vanbaleghem, Ferrarini, Manneh, Gyabuaa, Sounas, Murano, Bianchimano. All. Massimiliano Alvini

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

Ore 13 - Manca un'ora al fischio d'inizio di Parma-Perugia. Negli spogliatoi le ultime direttive di Alvini ai suoi grifoni, che hanno ispezionato il prato del Tardini. Contro Buffon e compagni i biancorossi vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo, che permetterebbe loro di restare lontani dalla zona calda della classifica e a stretto contatto con quella playoff.