Frosinone-Perugia 0-0, la rabbia di Alvini: "Assurdo non vincerla. E sono preoccupato per Dell'Orco"

A scalfire la soddisfazione per la prestazione offerta a Frosinone c'è il mancato successo ed è un Alvini 'arrabbiato' quello che si presenta in conferenza stampa dopo lo 0-0 dello 'Stirpe': "Sono rammaricato - esordisce - perché se c'era una squadra che doveva vincere era la nostra. È vero che siamo stati bravi a gestire la partita anche nel secondo tempo senza mai rischiare nulla, se non alla fine per una giocata 'no look' che Burrai non doveva fare (ha poi rimediato Angella in tackle su Charpentier, ndr), ma nel primo tempo dovevamo sfruttare le occasioni. È assurdo esprimere una certa idea di calcio, contro una squadra costruita con altri obiettivi rispetto a noi che siamo all'inizio di un progetto, e non ad andare in vantaggio".

Non una bocciatura comunque per i suoi: "Ripeto, siamo all'inizio di un percorso e il lavoro serve proprio per migliorare e noi dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti, nell'ultimo passaggio e dal punto di vista tecnico in certe giocate perché con quelle oggi avremmo vinto. La prestazione, contro una squadra molto forte, è stata di alto livello. Cambiare interpreti? In questo momento abbiamo un buon equilibrio tecnico-tattico e sono contento di chi sta giocando, poi quando avremo raggiunto tutti un certo livello potremo inserire altri giocatori, come ad esempio Murgia".

Promosso il nuovo centrocampista Segre, subito titolare: "Ci ha dato un po' più di equilibrio aiutandoci ad evitare certe ripartenze viste ad esempiocontro l'Ascoli ma che è normale prendere all'inizio di un progetto. Oggi siamo stati bravissimi a difenderci, soprattutto sui loro corner e sui calci piazzati, abbassandoci un po' troppo forse solamente per una decina di minuti nel primo tempo, quando la ripartenza di Sorbin ha probabilmente fatto rivivere ai ragazzi lo 'spettro' di quanto successo nella gara precedente. Dopo però ci siamo parlati e ci siamo messi a posto".

Alvini ha poi spiegato il cambio del finale quando, con la squadra un po' stanca e provata dal caldo, è rimasto con Matos unica punta: "Nel finale ci è mancato qualcosa dal punto di vista fisico e così ho messo Santoro fresco in mezzo al campo con Burrai più alto al fianco di Kouan, non l'ho fatto però per difendere il punto ma per provare a vincerla in un altro modo. E penso che avremmo potuto sfruttare meglio un paio di situazioni". Un po' di ansia infine per le condizioni di Dell'Orco, costretto a uscire per un problema all'adduttore prima dell'intervallo: "Sono preoccupato, perché è un calciatore fondamentale per noi".

(domani su Perugia Today appuntamento con GRIFONERIE)