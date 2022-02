LIVE Serie B, Ascoli-Perugia: segui in diretta la sfida del 'Del Duca'

Dopo la sconfitta incassata al Curi contro il Pordenone, la sosta e la chiusura del calciomercato di gennaio il Perugia di Massimiliano Alvini torna in campo oggi (sabato 5 febbraio, ore 18.30) al 'Del Duca' di Ascoli nella 21ª giornata di campionato.

Aggiorna diretta

Ascoli-Perugia 0-0 (ore 18.30)

PRIMO TEMPO:

4' - Avvio aggressivo del Grifo, che impedisce ai marchigiani di uscire dalla propria metà campo: tanti i duelli a centrocampo

1' - Iniziata Ascoli-Perugia: ci prova subito il Grifo con Matos, il cui destro è troppo centrale per impensierire l'ex grifone Leali

IL TABELLINO:

ASCOLI (4-3-3) : Leali; Salvi, Bellusci, Quaranta, Falasco; Saric, Caligara, Maistro, Saric; Ricci, Bidaoui, Iliev. A disp.: Guarna, Bolletta, Tavcar, D'Orazio, Baschirotto, Buchel, Eramo, Collocolo, Paganini, Palazzino, De Paoli, Tsadjout. All. Andrea Sottil

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Santoro, Lisi; Matos, Kouan; De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Zanandrea, Ferrarini, Beghetto, Ghion, Burrai, Murgia, Gyabuaa, D’Urso, Carretta, Olivieri. All. Massimiliano Alvini

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (assistenti Schirru-D'Ascanio; IV uomo Emmanuele; var Serra; avar Imperiale)

Ore 18.25 - Tutto pronto per Ascoli-Perugia

Squadre schierate a metà campo: Grifo in maglia rossa, marchigiani in bianconero

Ore 18.15 - Il riscaldamento dei grifoni

Riscaldamento pre-partita per il Perugia, pronto a sfidare l'Ascoli al 'Del Duca'

Ore 17.45 - Le scelte dei tecnici

C'è Santoro al posto di Burrai nella mediana del Grifo, che verrà schierato da Alvini con un 3-4-2-1 in cui Kouan dovrà supportare l'ex teramano e Segre ma anche Matos a ridosso di De Luca. Il centravanti, in campo senza la mascherina che aveva usato dopo il recente infortunio al naso, viene alla fine schierato titolare: Olivieri inizialmente in panchina come gli altri due nuovi arrivati D'Urso e Beghetto (Falzerano e Lisi i due sterni scelti dal tecnico), mentre davanti a Chichizola sono confermatissimi Sgarbi e Dell'Orco (Curado out) ai fianchi di capitan Angella. Sull'altro fronte (con Dionisi ai box) faccia al braccio del portiere Leali, ex della sfida come il terzino sinistro Falasco (indisponibile invece Felicioli), mentre a centrocampo Caligara viene preferito a Buchel e davanti sono Ricci e Iliev a completare il tridente del 4-3-3 insieme a Bidaoui.

Ore 17.30 - Le formazioni ufficiali: nel Grifo c'è Santoro in mediana al posto di Burrai

Ore 17.00 - L'arrivo del Grifo al 'Del Duca'

Nel Grifo subito convocati Beghetto, D'urso e Olivieri, i tre nuovi grifoni arrivati negli ultimi giorni di mercato. Tra i marchigiani out Felicioli ma saranno del match gli altri due grifoni Leali e Falasco.

LE PROBABILI FORMAZIONI