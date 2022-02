Ascoli-Perugia 0-1, Alvini ha ritrovato il suo Grifo: "Abbiamo lavorato da squadra"

Massimiliano Alvini è evidentemente soddisfatto dopo il successo ottenuto dal suo Perugia al 'Del Duca' di Ascoli, arrivato dopo il ko casalingo contro il Pordenone e la sosta culminata con la chiusura del calciomercato invernale.

Tre punti conquistati con una prestazione super del Grifo, che non ha concesso praticamente nulla ai padroni di casa. "È una vittoria importante - dice il tecnico biancorosso subito dopo il match - e faccio i complimenti alla squadra per come ha saputo leggere e interpretare la partita. Bidaoui? In passato l'ho cercato, Falzerano e Sgarbi sono stati bravi a contenerlo".

E a chi gli chiede un giudizio sul debutto di Beghetto e Olivieri (è rimasto invece in panchina D'Urso), Alvini spiega che preferisce "non parlare dei singoli, perché oggi tutti hanno contribuito al risultato. È stata una vittoria ottenunda lavorando di squadra, da chi ha iniziato a chi è entrato fino a quelli che sono rimasti fuori".

Il tecnico spiega poi la scelta di preferire Santoro al posto di Burrai, entrato solo nel final: "Faccio le mie scelte tecniche ma qui sono tutti titolari, chi parte dal primo minuto e chi lo fa per pochi minuti. Burrai ad esempio è stato decisivo nel dare equilibrio alla squadra nel finale".