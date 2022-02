Serie B, Ascoli-Perugia 0-1: magia di Lisi, il Grifo è tornato

Dopo il ko casalingo contro il Pordenone, la sosta e la chiusura del calciomercato di gennaio il Perugia sfodera una prestazione super ed espugna il 'Del Duca' di Ascoli nella 21ª giornata di campionato, avvicinandosi ai playoff.

IL TABELLINO

LE SCELTE - C'è Santoro al posto di Burrai nella mediana del Grifo, che verrà schierato da Alvini con un 3-4-2-1 in cui Kouan dovrà supportare l'ex teramano e Segre ma anche Matos a ridosso di De Luca. Il centravanti, in campo senza la mascherina che aveva usato dopo il recente infortunio al naso, viene alla fine schierato titolare: Olivieri inizialmente in panchina come gli altri due nuovi arrivati D'Urso e Beghetto (Falzerano e Lisi i due sterni scelti dal tecnico), mentre davanti a Chichizola sono confermatissimi Sgarbi e Dell'Orco (Curado out) ai fianchi di capitan Angella. Sull'altro fronte (con Dionisi ai box) faccia al braccio del portiere Leali, ex della sfida come il terzino sinistro Falasco (indisponibile invece Felicioli), mentre a centrocampo Caligara viene preferito a Buchel e davanti sono Ricci e Iliev a completare il tridente del 4-3-3 insieme a Bidaoui.

LA CRONACA 'LIVE'

IL PRIMO TEMPO - Si parte ed è un Perugia subito famelico quello che asfissia i bianconeri, impedendogli di liberarsi dalla pressione e di uscire dalla propria metà campo. E se Matos (1') e De Luca (6') fanno solo il solletico a Leali, è una deviazione di Bellusci a spedire sul palo un sinistro in girata del centravanti biancorosso (20'). L'Ascoli ci prova invano dalla distanza con Saric (autore di una doppietta nella gara vinta all'andata dai bianconeri al Curi) e Maistro, poi viene punito da Lisi: l'ex grifone Falasco atterra Matos al limite dell'area, a calciare la punizione è il terzino che un morbido destro a giro supera la barriera e piazza la palla alle spalle di un immobile Leali (26). Il Grifo insiste con Kouan, che lotta in area ma poi calcia alto di sinistro (31'), mentre termina a lato la 'puntata' del bianconero Bidaoui (38').

(articolo in aggiornamento)

Continua a leggere >>>