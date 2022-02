Alessandria-Perugia 1-2, Alvini: "Una vittoria fantastica, dedicata a capitan Frosio"

"Una vittoria fantastica, dedicata a capitan Frosio". Questo il primo messaggio di Massimiliano Alvini dopo il successo ottenuto dal suo Grifo sul campo dell'Alessandria nella 25ª giornata di Serie B: "La squadra e tutti noi ci tenevamo a dedicarla alla famiglia di Pierluigi - dice il tecnico biancorosso dopo il match del 'Moccagatta' -, abbiamo capito l'importanza che ha per Perugia. È una vittoria significativa in uno stadio storico, questa è la cosa che mi interessa di più".

L'analisi del match

Poi un'analisi tecnica del match: "Venire a vincere qui dove avevano fatto ultimamente fatica tutte le squadre importanti è significativo. Loro - spiega Alvini - giocano come noi su certi situazioni a livello fisico, sapevamo che sarebbe stata difficile ma come sabato scorso ha dimostrato maturità, è stata brava a rimanere in partita e a colpire nel momento giusto per poi anche gestirla".

'Allergia' al turnover

Come dopo la precedente (anche quella vitoriosa) trasferta di Cosenza l'allenatore biancorosso si 'picca' quando gli si parla di turnover: "Questo che facciamo noi non è turnover perché siamo obbligati a cambiare giocando ogni tre giorni. E poi - aggiunge Alvini - è una parola che non mi piace perché non rappresenta noi italiani".

Cambia l'obiettivo

Chiusura su un possibile cambio di obiettivo stagionale, con il Grifo che ormai viaggia al fianco delle big del campionato: "Abbiamo una classifica importante e molto positiva. L'obiettivo salvezza è alla portata e il percorso è positivo. Playoff? Sicuramente vogliamo migliorare e guardiamo avanti. I tifosi sono venuti anche qui a sostenerci e li ringraziamo, la squadra sta cercando di dare il massimo anche per loro".