Frosinone-Perugia 0-0, Angella: "Ci siamo fatti il c**o, in questo Grifo solo atteggiamenti giusti"

Allo 'Stirpe' è stato tra i migliori in campo, con una prestazione da leader e un tackle da campione in piena area di rigore su Charpentier lanciato a rete nel finale. E anche dopo la partita Angella parla da capitano: "La squadra ha sfoderato una grandissima prestazione e sono soddisfatto di me come dei compagni. Ci siamo fatti tutti il c**o ed è vero che come dice il mister potevamo vincerla, ma intanto le occasioni le abbiamo avute".

E il merito, secondo il difensore, è del lavoro svolto giorno dopo con Alvini: "Seguiamo il mister e siamo tutti con lui, cercando di migliorare sempre e i frutti poi si vedono in campo. In questo gruppo vedo solamente atteggiamenti giusti e si rema tutti verso un'unica direzione, anche perché chi non lo fa viene messo da parte. Differenze con due anni fa? Quello è il passato e preferisco non parlarne, quello che conta è il presente: tutti avranno le loro possibilità e dovranno sfruttarle".

Un augurio poi al compagno di reparto Dell'Orco, uscito per un problema fisico prima dell'intervallo: "È un ragazzo importantissimo per noi, forte in campo e fondamentale anche fuori: speriamo che non sia nulla di grave e che possa essere a disposizione del tecnico al più presto".

