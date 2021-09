Perugia-Cosenza 1-1, Alvini pensa positivo: "Luci e ombre, ma è un punto prezioso"

"Non la definirei un'occasione persa, piuttosto un punto sudato dopo una prestazione con qualche luce e qualche ombra. Un punto comunque positivo, perché ogni punto in Serie B è un risultato positivo e quello di oggi non fa eccezione". Così Massimiliano Alvini commenta l'1-1 del suo Perugia, ripreso dal Cosenza al Curi dopo essere andato in vantaggio: "Con l'Ascoli avevamo giocato bene e perso, oggi invece l'abbiamo portata a casa. Ci sono state anche cose positive, perché abbiamo concesso poche transizioni e occasioni agli avversari".

Il tecnico analizza poi nel dettaglio il match: "Quando incontri squadre chiuse e sotto la linea della palla come oggi, ci sono situazioni per aggredire gli spazi e creare superiorità numerica su cui abbiamo lavorato in allenamento. Lo abbiamo fatto benissimo nei primi minuti ma poi - spiega - abbassato troppo il ritmo, occupato meno gli spazi e cercato meno la profondità. Nella ripresa siamo riusciti a passare meritatamente in vantaggio ma anche oggi il nostro errore è stato quello di non chiudere la partita. Abbiamo sbagliato due palle gol importanti e non possiamo permettercelo".

Sul gol del pareggio calabrese "nessuna colpa portiere, che oggi ha fatto benissimo - sottolinea Alvini -. Forse su quell'azione abbiamo letto male alcune situazioni ma ripeto, non vedo così tanta negatività". Nessuna pressione negativa invece dal pubblico presente sugli spalti del Curi (5mila posti la capienza attuale): "Fattore Curi? Assolutamente no, anzi voglio dire grazie anche ai nostri tifosi: è stato bellissimo giocare davanti a loro".

GRIFONERIE Si intravede l’identikit del Grifo ma Alvini ha ancora da lavorare