Calcio serie C, Perugia: lesione al menisco per Dell'Orco

Francesco Baldini, già nel dopo partita, lo aveva lasciato intendere: Cristian Dell'Orco, soltanto poche settimane dopo il suo ritorno in campo, è nuovamente costretto a fermarsi. Il difensore, già assente nelle ultime partite, ha rimediato una lesione al menisco al ginocchio e dunque dovrà nuovamente rimanere ai box per un periodo.

Difficile intuire quale sia l'occasione esatta in cui il problema si è manifestato: di certo gli allenamenti sul campo sintetico che il Perugia ha dovuto svolgere non hanno aiutato e da tempo lo stesso giocatore ha avvertito dei fastidi che lo hanno indotto a svolgere degli esami. La diagnosi dunque non ha lasciato dubbi.

I possibili tempi di recupero

Soltanto dopo l'inevitabile intervento chirurgico si potrà stabilre con esattezza quando Dell'Orco potrà tornare a giocare. E' facile intuire che debba osservare tre settimane di riposo assoluto per poi gradualmente tornare a calcare il terreno di gioco. Il pieno recupero potrebbe pertanto avvenire in circa quarantacinque giorni, ma in questo caso, come detto, c'è il beneficio di inventario.

Il bollettino medico ufficiale

Così il sito del Perugia descrive la situazione:

"AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Cristian Dell’Orco ha riportato un lesione del menisco mediale del ginocchio destro e nella giornata di domani verrà sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia.

Dal giorno successivo l’atleta inizierà le cure specifiche per una rapida ripresa dell’attività agonistica.

Ti aspettiamo presto in campo Cristian!".