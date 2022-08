Lega Pro: vittoria larga del Gubbio sulla Pietralunghese

Serie C

Serie C

Squadra in casa Gubbio

PIETRALUNGHESE: Ioni (Porro), Capannelli, Guerri, Eramo, Biela, Cecchetti, Galli Moreira, Bantango, Pedini G., Bellucci, Duranti. Allenatore: Guazzolini

secondo tempo: Kone, Pedini R., Nicoletti, Giacometti, Simonetti, Ceppodomo, Fabbri, Piergentili, Mariotti, Capannelli, Consigli

GUBBIO: Meneghetti, Portanova, Redolfi, Pecoraro, Tazzer, Francofonte, Pauselli, Semeraro, Bontà; Treppiedi, Artistico.

secondo tempo: Di Gennaro, Morelli, Signorini, Bonini, Corsinelli, Toscano, Rosaia, Arena, Spina, Bulevardi, Vazquez.

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 18’, 19’, 45’ pt Artistico, 36’ pt Bontà, 38’ pt Francofonte, 42’ pt Semeraro, 2’ st Tazzer, 22’ st (rig.) Toscano, 32’ st Bulevardi, 36’ st Rosaia, 44’ st Spina

Undici gol per il Gubbio nell'amichevole con la Pietralunghese. Gli uomini di mister Braglia continuano così la preparazione estiva in avvicinamento al debutto stagionale in campionato. Artistico nel primo tempo firma una tripletta, con i gol di Bontà, Francofonte e Semeraro ad arrotondare il risultato. Nella ripresa, spazio ai gol di Tazzer, Toscano (su calcio di rigore), Bulevardi, Rosaia e Spina.