Lega Pro: Viterbese bestia nera del Gubbio, al "Barbetti" è 2-1

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi (Mangni), Signorini, Redolfi, Bonini (Fantacci), Malaccari, Di Noia (Sainz Maza), Bulevardi, Arena (Righetti), Spalluto, D'Amico (Sarao). Allenatore: Torrente

VITERBESE: Fumagalli, Semenzato, D'Ambrosio, Martinelli, Urso, Calcagni, Iuliano, Adopo, Volpicelli, Polidori (Bianchimano), Mungo. Allenatore: Dal Canto

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

RETI: 24’ pt Spalluto; 21’ st Mungo, 29’ st Calcagni

Dopo la gara di andata, la Viterbese vince anche al "Barbetti" quella di ritorno. Gli ospiti sono riusciti nella ripresa a ribaltare il gol del vantaggio rossoblù di Spalluto nel primo tempo. Così, dopo la striscia positiva, arriva la battuta d'arresto per la squadra di mister Torrente. Il Gubbio inizia la gara con il piglio giusto, trovando intorno alla mezz'ora il vantaggio grazie alla conclusione in acrobazia di Spalluto. Il Gubbio controlla la gara anche nella ripresa, ma un pallonetto di Mugno riporta il risultato in parità. Pochi minuti dopo, sorpasso Viterbese con Calcagni, bravo a finalizzare un corner ospite. A questo punto il Gubbio si getta in avanti alla ricerca del pareggio, che però non arriva. Finisce 2-1 per la Viterbese.