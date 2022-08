Lega Pro: Vazquez e Rosaia al Gubbio

Serie C

Due colpi di spessore nel mercato del Gubbio. La società rossoblù ha infatti ufficializzato gli approdi in squadra dell'attaccante Federico Vazquez e del centrocampista Giacomo Rosaia, veterani della Lega Pro.

Vazquez, classe '93 di nazionalità argentina, arriva dal Catanzaro e ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Vazquez in carriera vanta ben 199 presenze e 58 gol in Lega Pro.

Insieme a Vazquez è giunto al Gubbio anche Giacomo Rosaia, centrocampista classe '93 con alle spalle ben 300 presenze e 12 gol in carriera nella categoria. Contratto biennale anche per Rosaia che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Catania. Due innesti forti che saranno a disposizione di mister Braglia per il prossimo campionato.