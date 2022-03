Lega Pro: un Gubbio mai domo fa 2-2 in casa della Lucchese

LUCCHESE: Coletta, Visconti (Tumbarello), Bachini, Nannini, Bellich, Collodel, Picchi (Baldan), Nanni, Corsinelli, Ruggiero (Ubaldi), Minala. (A disposizione: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Quirini, D'Ancona, Zanchetta). Allenatore: Pagliuca

GUBBIO: Meneghetti, Bonini (Righetti), Redolfi, Spalluto, Signorini, Malaccari, Sainz Maza (Sarao), Tazzer (Fantacci), Bulevardi, Di Noia (Francofonte), Arena (D'Amico). (A disposizione: Ghidotti, D'Angelo, Sergiacomi, Lamanna). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Diop di Treviglio

RETI: 9' pt Picchi, 29' st (rig.) D'Amico, 32' st (rig.) Minala, 38' st Malaccari

Un'altra grande prestazione del Gubbio, che stavolta non vince ma allunga la striscia di risultati utili consecutivi pareggiando 2-2 in casa della Lucchese. Gli uomini di mister Torrente hanno avuto la forza di riprendere per ben due volte il risultato, rispondendo alle reti dei locali con il rigore trasformato da D'Amico e il gol di Malaccari nel finale. Pronti via, un cross di Picchi sorprende Meneghetti e la Lucchese si porta avanti. Intorno alla mezz'ora, ecco arrivare il rigore di D'Amico a ristabilire la parità. Nella ripresa, continuano le schermaglie da una parte e dall'altra con Minala che dal dischetto stavolta regala il nuovo vantaggio ai suoi. Sei minuti più tardi, il Gubbio non demorde e strappa un ottimo pareggio grazie alla rete firmata da Malaccari. Alla fine è 2-2, con gli eugubini che continuano a restare in piena zona playoff.