Lega Pro: tris del Gubbio al Gavorrano

GUBBIO: Meneghetti (Di Gennaro); Portanova (Redolfi, Bulevardi), Signorini (Portanova), Bonini; Morelli (Tazzer), Franconfonte, Bontà, Bulevardi (Ruggieri) Corsinelli (Semeraro); Arena (Spina), Artistico (Treppiedi). Allenatore: Braglia

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra; Pandimiglio (Battistelli), Ampollini, Diana, Fremura (Kanoute); Barlettani (Giunta), Del Rosso (Menghi), Origlio (Barlettani); Khribech (Mugelli), Marcheggiani, Lo Russo (Discepolo). Allenatore: Bonura

ARBITRO: Grilli di Gubbio

RETI: 11’ pt Barlettani, 32’ pt Corsinelli, 38’ pt Artistico, 36’ st Francofonte

Altro buon test per il Gubbio, che supera in amichevole il Follonica Gavorrano per 3-1. In piena preparazione, sono gli ospiti però a trovare il vantaggio dopo undici minuti con Barlettani. Le risposte degli eugubini non si fanno attendere e prima dell'intervallo arriva il pareggio di Corsinelli e il vantaggio griffato da Artistico. Nella ripresa, con un tiro a giro vincente Francofonte chiude il risultato finale.