Lega Pro: stop Gubbio in casa della Reggiana

Reggiana: Venturi, Vallocchia, Cigarini (Rossi), Lanini (Varela), Pellegrini (Rosafio), Fiamozzi, Luciani, Guiebre, Laezza, Nardi (Sciaudone), Cremonesi (Cauz). Allenatore: Diana

Gubbio: Greco, Bonini, Redolfi, Dutu (Bulevardi), Rosaia, Vazquez (Arras), Morelli (Corsinelli), Toscano, Spina (Tazzer), Arena, Nicolao (Semeraro). Allenatore: Braglia

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Reti: 5' pt Pellegrini; 8' pt (rig.) Lanini, 5' st (aut.) Bonini, 14' st Bulevardi

Nel big match serale, il Gubbio esce sconfitto per 3-1 dal campo della capolista Reggiana. Stop per i rossoblù, dunque, dopo aver ritrovato a Rimini la vittoria. Gli eugubini restano quinti in classifica a quota 43 punti, mentre la Reggiana continua a occupare la prima posizione nel girone B di Lega Pro. L'inizio del match è tutto di marca Reggiana. Dopo cinque minuti, Vallocchia serve Pellegrini che supera Greco per il primo vantaggio dei locali. Padroni di casa che trovano il raddoppio qualche minuto più tardi. Fallo di Morelli su Guiebre e calcio di rigore assegnato dall'arbitro Di Marco. Dal dischetto va Lanini che non sbaglia. Il Gubbio prova a rientrare in partita ma al riposo va sotto di due gol. Reti di svantaggio che diventano tre a inizio ripresa per una sfortunata deviazione di Bonini su conclusione di Pellgrini. Il Gubbio accorcia poi le distanze grazie a un bel colpo di tacco di Bulevardi su assist di Tazzer. Braglia viene espulso e i rossoblù non riescono più a trovare la via per lo sperato pareggio. Finisce 3-1 per la Reggiana.