Lega Pro, scontro diretto tra Gubbio e Pontedera: "Cercheremo di dare il meglio"

Scontro diretto importante quello di domani per il Gubbio. Al "Barbetti" arriva il Pontedera, che insegue a sole tre lunghezze di distanza in zona playoff dietro ai rossoblù. Gubbio e Pontedera arrivano al big match reduci da diversi risultati utili consecutivi, e mister Braglia nella conferenza stampa della vigilia tende a sottolineare la pericolosità del prossimo avversario: "Il Pontedera non ha mai perso contro le dirette avversarie e onestamente esprimono un bel calcio".

Out Morelli per squalifica, non ci saranno domani neanche Tazzer e Artistico, fermati per infortunio: "Artistico - ha raccontato Braglia - si è dovuto operare perché ha avuto un problema serio. Speriamo di riaverli entrambi il prima possibile". Sulla parentesi mercato di gennaio, Braglia ha poi continuato: "Sono scelte che spettano alla società. Più che altro mi piacerebbe avere un campo d'allenamento, ma so che la società si è mossa per trovare una soluzione al problema, anche perché non ci si può allenare allo stadio, dove poi vengono disputate le partite di campionato".

Comunque sia, visto anche la concomitanza con l'ultima giornata del girone d'andata, Braglia traccia un bilancio su quanto fatto sin qui dal Gubbio, che si trova oggi secondo in classifica nel girone B di Lega Pro a quota 36 punti, uno in meno della capolista Reggiana: "Quello che sta facendo il Gubbio non è una cosa normale anche perché siamo tra le squadre più giovani del campionato. La fortuna di questo gruppo è l'ottimo mix tra giocatori esperti e giovani che stanno crescendo. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché stanno compiendo un percorso importante".