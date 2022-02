Lega Pro: probabili formazioni di Gubbio - Reggiana

Dopo il pareggio con il Teramo, seconda partita casalinga per il Gubbio di mister Torrente. Per i rossoblù, nel turno infrasettimanale, test importante al "Barbetti" contro la Reggiana, seconda classificata nel girone B di Lega Pro e in lizza per la promozione diretta insieme al Modena. Il Gubbio proverà a tornare alla vittoria, ancora non arrivata nel nuovo anno. Ecco le probabili formazioni di stasera

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Bonini, Righetti, Malaccari, Cittadino, Sainz Maza, Arena, Spalluto, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Tazzer, Lamanna, Aurelio, Migliorini, Franccofonte, Bulevardi, Di Noia, Fantacci, Sarao). Allenatore: Torrente

REGGIANA: Venturi, Luciani, Rozzio, Cremonesi, Guglielmotti, Muroni, Cigarini, Rossi, Porcino, Zamparo, Lanini. (A disposizione: Voltolini, Marconi, Casigliano, Libutti, Contessa, Neglia, Rosafio, Sciaudone, Scappini, Arrighini). Allenatore: Diana