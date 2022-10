Lega Pro: prima sconfitta in campionato per il Gubbio

GUBBIO: Di Gennaro, Bonini, Redolfi, Rosaia (Bulevardi), Vazquez, Mbakogu (Artistico), Corsinelli (Morelli), Toscano, Spina, Arena, Portavona (Signorini). Allenatore: Braglia

RIMINI: Zaccagno, Pasa, Panelli, Tonelli (Rossetti), Delcarro (Piscitella), Gabbianelli (Tanasa), Regini, Laverone (Gigli), Santini, Pietrangeli, Vano (Tofanari). Allenatore: Gaburro

ARBITRO: Scatena di Avezzano

RETI: 4′ pt Tonelli, 9′ pt Gabbianelli, 25′ st Pietrangeli (aut.)

Prima sconfitta in campionato per il Gubbio. I rossoblù di mister Braglia cadono in casa contro il Rimini, che passa al "Barbetti" per 2-1. Inizio sprint per gli ospiti, che nei primi dieci minuti siglano ben due gol. Dopo quattro minuti, Tonelli riceve da Gabbianelli, rimpallo in area e conclusione precisa che supera Di Gennaro. Poco dopo, il Rimini colpisce ancora con Gabbianelli, abile dal limite dell'area a far esultare ancora i suoi. Il Gubbio risponde subito, ma il gol viene annullato per carica sul portiere. Gli eugubini aumentano ritmo e pressing, ma i padroni di casa non trovano il guizzo giusto per accorciare le distanze. Il gol che riapre la partita giunge nella ripresa, quando Pietrangeli devia alle spalle di Zaccagno un cross di Vazquez. Il portiere ospite si rende protagonista nel finale respingendo le conclusioni del Gubbio fino al fischio di Scatena che decreta la vittoria del Rimini e la prima sconfitta in campionato del Gubbio.