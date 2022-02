Lega Pro: il Gubbio cade a Pescara per 3-1

PESCARA: Sorrentino, Ierardi, Drudi, Illanes (Veroli), Cancellotti, Pontisso (Frascatore), Pompetti, Rasi (Diambo), Rauti (D’Ursi), Cernigoi (Ferrari), Clemenza. (A disposizione: Iacobucci, Zappella, Ingrosso, Nzita, Delle Monache, Blanuta). Allenatore: Auteri

GUBBIO: Ghidotti, Tazzer (Formiconi), Migliorini, Ridolfi, Righetti, Sainz Maza (Mangni), Malaccari, Bulevardi (Francofonte), Arena (Fantacci), Spalluto, D’Amico (Sarao). (A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Bonini, Signorini, Lamanna). Allenatore: Torrente.

ARBITRO: Kumara di Verona (Assistenti: Piedipalumbo di Torre Annunziata e Minafra di Roma 2)

RETI: 30’ pt Ierardi, 5’ st Spalluto, 22’ st Clemenza, 48’ st Ferrari

NOTE: Ammoniti: Rauti, Ierardi

Il Gubbio ha lottato in casa di una delle squadre più forti del girone ma alla fine ha dovuto capitolare con un 3-1 anche bugiardo per quanto visto in campo. Dopo una mezz'ora di studio, i padroni di casa trovano il primo vantaggio con Ierardi, bravo di testa a buttare alle spalle di Ghidotti un corner calciato da Pompetti. Il Gubbio continua a lottare e nella ripresa prima colpisce una traversa con Sarao, poi trova il pareggio con Spalluto che replica con la stessa moneta (di testa da calcio d'angolo) al gol degli avversari. Gubbio in partita, dunque, ma Pescara di nuovo avanti con Clemenza. Gli eugubini lottano fino al termine alla ricerca del pareggio che però non arriva. Giunge, invece, il definitivo 3-1 griffato da Ferrari nel recupero per un tre a uno forse troppo severo nei confronti della squadra di mister Torrente.