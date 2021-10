Olbia-Gubbio: prima sconfitta in campionato per gli uomini di Torrente

Un gol di Lella per i padroni di casa nel primo tempo fa cadere l'imbattibilità stagionale del Gubbio. Nella ripresa rossoblù in attacco ma il pareggio non arriva

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico (Giandonato), Palesi (Occhioni); Ragatzu (Boccia); Udoh (De Marcus), Mancini (La Rosa). (A disposizione: Van Der Want, Barone, Pinna, Renault, Scanu, Biancu, Pinna). Allenatore: Canzi

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio (Migliorini); Francofonte (Spalluto), Cittadino, Sainz Maza; Arena, Sarao, D'Amico (Mangni). (A disposizione: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Lamannai) Allenatore: Torrente

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano (Assistenti: Minafra di Roma 2 e Taverna di Bergamo. Quarto uomo: Frasynyak di Gallarate)

RETI: 34' pt Lella

NOTE: Angoli 1-11. Ammoniti: Sarao, Signorini, Sainz Maza, Lella, Ragtzu. Recupero: 3' pt, 5' st

In terra sarda arriva la prima sconfitta stagionale per il Gubbio. Una colpo di testa di Lella su punizione di Ragatzu nel primo tempo consegna, così, tre punti importanti per i padroni di casa, usciti dal campo dopo i tanti tentativi dei rossoblù di pareggiare la partita. Al "Nespoli" la cronaca inizia con una traversa colpita da Ragatzu dopo appena tre minuti nella prima frazione di gioco. Dopo una buona occasione per Arena, è Ghidotti a tenere a galla i suoi, respingendo le conclusioni arrivate dalle sue parti a più riprese. Poco dopo la mezz'ora, ecco la zampata decisiva di Lella. Il centrocampista dei sardi riesce a deviare di testa una punizione di Ragatzu e a superare l'estremo difensore degli eugubini. La ripresa è tutta griffata dagli ospiti. Non una ma due i rigori richiesti dal Gubbio prima su Spalluto e poi su Arena. L'arbitro lascia correre. Il Gubbio supera la doppia cifra negli angoli guadagnati ma il pareggio non arriva. Arriva, invece, la prima sconfitta stagionale.