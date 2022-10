Lega Pro: oggi in campo Olbia - Gubbio, le probabili formazioni del match

Reduce da due vittorie consecutive con Fiorenzuola e Imolese, il Gubbio è di scena oggi in Sardegna nella trasferta in casa dell'Olbia, penultimo in classifica nel girone B guidato proprio dai rossoblù (primi a quota venti punti insieme alla Virtus Entella). Mister Braglia non dovrebbe cambiare assetto tattico rispetto alle ultime uscite, con Arena posizionato sulla trequarti dietro alla coppia d'attacco formata da Mbakogu e Spina. Formazione sarda, invece, con Ragatzu e Contini in avanti. Dirigerà l'incontro l'arbitro Virgilio della sezione di Trapani. Fischio d'inizio al "Bruno Nespoli" alle ore 14.30. Ecco le probabili formazioni.

OLBIA: Gelmi, Renault, Brignani, Emerson, Travaglini, Incerti, La Rosa, Biancu, Boganini, Ragatzu, Contini. Allenatore: Occhiuzzi

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli, Rosaia, Toscano, Corsinelli, Arena, Mbakogu, Spina. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Virgilio di Trapani