Lega Pro: nuovo arrivato di mercato per il Gubbio

Dopo gli impegni amichevoli contro Ellera e Siena, in attesa sempre di sapere il proprio cammino in campionato dopo lo slittamento della data d'inizio, il Gubbio ha confezionato un colpo di mercato nel reparto di centrocampo.

La società rossoblù, infatti, ha ufficializzato l'arrivo di Marco Toscano alla corte di mister Braglia. Playmaker classe '97, Toscano sarà legato al Gubbio per le prossime due stagioni. In carriera, il nuovo acquisto degli eugubini vanta 188 presenze e 6 reti, mentre nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Francavilla con cui ha totalizzato 30 presenze tra campionato e play off di Lega Pro.