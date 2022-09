Lega Pro: nessun gol nella sfida tra Gubbio e Virtus Entella

GUBBIO: Di Gennaro, Tazzer, Portanova, Bonini, Corsinelli, Rosaia, Toscano, Arena, Spina, Bulevardi, Vazquez. Allenatore: Braglia.

VIRTUS ENTELLA: De Lucia, Zappella, Pellizzer, Reali, Barlocco, Tascone, Paolucci, Rada, Morosini, Merkaj, Faggioli. Allenatore: Volpe

Finisce con un pareggio a reti bianche il big match tra Gubbio e Virtus Entella nel girone B di Lega Pro. Nella prima frazione di gioco, entrambe le squadre costruiscono per i loro attaccanti ma nessuno sblocca il risultato. Nella ripresa, il Gubbio ci prova ma il fortino dell'Entella regge. Le azioni gol stentano ad arrivare, così l'equilibrio in campo permane fino al triplice fischio finale. Un punto per le contendenti, con il gubbio che accorcia in classifica sempre seconda ma adesso a una sola distanza dal duo di testa formato da Reggiana e Carrarese.