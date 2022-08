Lega Pro: Morelli al Gubbio

Dopo la cinquina nell'amichevole con l'Ellera, arriva un annuncio di mercato per il Gubbio. La società rossoblù ha comunicato di aver tesserato il difensore Gabriele Morelli, classe '96, che ha firmato un contratto biennale.

Nella scorsa stagione Morelli ha vestito la maglia dell'Acr Messina, collezionando 21 presenze, 2 reti e 3 assist tra campionato e Coppa Italia di Serie C. In passato Morelli ha vestito anche le maglie di Sudtirol, Livorno e Juventus Under 23. In attesa dei calendari, dopo aver scoperto la composizione del prossimo girone B di Lega Pro, per il Gubbio un altro innesto in organico.