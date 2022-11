Lega Pro: Mabakogu-gol e il Gubbio continua a correre

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli (Vitale), Bontà (Toscano), Rosaia, Bulevardi (Mbakogu), Arena, Vazquez, Spina (Semararo). Allenatore: Braglia

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Siniega, Gorelli, Carcani (Noccioli), Montini (Alessio), Rossi (Bovolon), Russo, Nunziatini (Ubaldi); Borghi (Sepe); Marzierli, Galligani. Allenatore: Buzzegoli

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

RETI: 23' st Mbakogu

NOTE Espulso Vitale

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Gubbio. Dopio la trasferta di Lucca, i rossoblù vincono di misura al "Barbetti" contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle. A decidere l'incontro il gol di Mbakogu, con gli eugubini bravi a tenere botta nonostante l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di Vitale. Buon avvio di match per gli ospiti, con la risposta del Gubbio poco prima dell'intervallo con un tiro di Rosaia deviato da un bell'intervento di Cardelli. Nella ripresa, a decidere il match sono i cambi.m Mbakogu entra e dopo venti minuti trova la deviazione vincente sottomisura per sbloccare il match. Vitale, invece, riceve il secondo giallo e i padroni di casa devono tenere botta in inferiorità numerica fino al triplice fischio finale, che sancisce l'1-0 e un'altra giornata da secondi in classifica per i ragazzi di Braglia.