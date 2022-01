Lega Pro: le probabili formazioni di Virtus Entella - Gubbio

A distanza di un mese dalla larga vittoria sul Cesena, è tempo per il Gubbio di tornare in campo nel girone B di Lega Pro. Gli eugubini sono chiamati a una delicata trasferta ligure contro la Virtus Entella, una delle squadre accreditate ai nastri di partenza per la vittoria del campionato. Tra gli undici titolari rossoblù, dovrebbe esserci nei tre a centrocampo l'ultimo arrivato Di Noia, mentre Sarao potrebbe partire dal primo minuto al centro dell'attacco con Fantacci e Bulevardi ai lati. In difesa, sulla destra al posto di Oukhadda (al centro di trattative di mercato) dovrebbe trovare posto Lamanna. I padroni di casa rispondono con Capello dietro alla coppia offensiva formata da Merkaj e Lescano. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi, con fischio d'inizio alle 14.30.

VIRTUS ENTELLA: Bora, Coppola, Silvestre, Chiosa, Pavic, Karic, Paolucci, Rada, Capello, Lescano, Merkaj (A disposizione: Paroni, Sadiki, Pellizzer, Barlocco, Dessena, Di Cosmo, Lipani, Cicconi, Meazzi, Schenetti, Morosini, Magrassi). Allenatore: Volpe

GUBBIO: Ghidotti, Lamanna, Redolfi, Signorini, Aurelio, Malaccari, Cittadino, Di Noia, Fantacci, Sarao, Bulevardi. (A disposizione: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Migliorini, Francofonte, D'Amico, Arena, Spalluto). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Longo di Cuneo (Assistenti: Nana Tchato e El Filali. Quarto uomo: Perenzoni)