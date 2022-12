Lega Pro: le probabili formazioni di Torres - Gubbio

Riprende oggi pomeriggio il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. La squadra di Braglia, seconda in classifica a un solo punto di distanza dalla Reggiana capolista, dopo le quattro vittorie consecutive contro Lucchese, San Donato Tavarnelle, Vis Pesaro e Siena, sarà impegnata in un'insidiosa trasferta sul campo della Torres, con i padroni di casa in cerca di punti per avvicinare la zona playoff. Mbakogu e Vazquez in avanti con Arena trequartista, padroni di casa invece con Diakité e Scappini in attacco. Ecco le probabili formazioni di oggi (fischio d'inizio ore 14.30 allo stadio "Vanni Sanna"), dirigerà l'incontro l'arbitro Bonacina di Bergamo.

TORRES: Salvato, Ferrante, Dametto, Antonelli, Girgi, Masala, Lora, Gianola, Lliviero, Scappini, Diakité. Allenatore: Greco

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Portanova, Redolfi, Signorini, Semeraro, Rosaia, Bulevardi, Arena, Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Bonacina di Bergamo